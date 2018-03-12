Россияне поставят оценки больницам

С 1 апреля нынешнего года любой гражданин России получит возможность в личном кабинете на сайте госуслуг оценивать качество работы медучреждений. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами о подписании им соответствующего постановления. С 1 марта прошлого года на портале государственных услуг работает личный кабинет «Мое здоровье», где россиянин может записаться на прием к врачу, посмотреть собственную историю болезни и данные анализов.

По словам Дмитрия Медведева, новый механизм обратной связи будет задавать необходимые направления работы для медицинских организаций.

— Те, кто через кабинет записался к врачу, смогут, в свою очередь, оценивать, как организована работа в поликлиниках. Это, собственно, и есть механизм двусторонней связи. На самом деле именно пациенты лучше всего понимают, какие проблемы есть в учреждении, на что нужно обратить внимание. Такие оценки должны стать в значительной степени руководством к действию для медицинских организаций, чтобы все, кто приходит на прием, оставались довольны, — отметил премьер-министр.

До конца нынешнего года сервис оценки будет функционировать в экспериментальном режиме. Если он окажется востребован, то продолжит работать и после этого срока, добавил председатель правительства.

С помощью личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг гражданин может «прикрепиться» к поликлинике, записаться к врачу или вызвать его на дом, получить результаты диагностических исследований. Пациентам доступна электронная медицинская карта. Это интерактивная система, которая позволяет человеку без личного присутствия в поликлинике следить за своим здоровьем и получать некоторые врачебные услуги.

Также Дмитрий Медведев сообщил на совещании о выделении 5 млрд рублей из резервного фонда правительства России на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах (до 100 тыс. жителей) и исторических поселениях. Для этого будет проведен конкурс проектов. Его победителями в 2018 году станут 60 населенных пунктов. Сумма гранта на благоустройство парка, сквера, площади или улицы в малом городе составит от 30 млн до 100 млн рублей, исторические поселения смогут рассчитывать на сумму до 50 млн рублей.

— Важно, чтобы в этих городах было жить и комфортно, и удобно, а не просто, чтобы они имели славную историю. Поэтому при создании проектов для конкурса власти должны будут привлекать местных жителей, — подчеркнул глава правительства. — Задача развития инфраструктуры звучит постоянно, в том числе она звучала и в послании президента.

По словам главы правительства, в России доля частных инвестиций в проектах развития инфраструктуры составляет около 1% — между тем в некоторых других странах этот показатель достигает 20%. Дмитрий Медведев заявил, что уже подписал «дорожную карту» по развитию государственно-частного партнерства в этой сфере.