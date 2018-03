Объявлен представитель России на «Евровидении-2018»

Юлия Самойлова со второй попытки все же поедет на «Евровидение». В Лиссабоне артистка представит

Россию с песней I Won't Break. В прошлом году на конкурс, который проходил в Киеве, певицу не пустили. СБУ запретила въезд в страну на 3 года после выступления в Крыму.

Из знакомых лиц на песенном соревновании-2018 – Александр Рыбак. В 2009 году в Москве артист из Норвегии

занял первое место с песней Fairytale. Спустя 9 лет Рыбак поборется за первое место с песней That's How You Write a Song.

Конкурс пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая.

