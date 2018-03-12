Боевики обстреливают жилые кварталы в Восточной Гуте

Боевики в Восточной Гуте обстреливают из минометов жилые кварталы Дамаска. Разрушений и жертв от атак террористов в столице Сирии удалось избежать.

Накануне ЦПВС провел продуктивные переговоры с лидерами вооруженных формирований. В результате через пункт пропуска район смогли покинуть 52 человека, в том числе 26 детей.

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