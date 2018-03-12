Вадим Репин рассказал о Транссибирском арт-фестивале и «звездной болезни»

Известный скрипач Вадим Репин в интервью газете «Известия» рассказал об открытии Транссибирского арт-фестиваля, а также о том, как ему удалось перебороть «звездную болезнь».

Открывшийся в Новосибирске арт-фестиваль стал уже пятым в истории. По словам музыканта, с каждым годом он становится только сложнее.

«Самым легким, конечно, был первый фестиваль, потому что всё было в новинку. С другой стороны, азарт в течение года разгорается. Последнюю пару лет не было дня, чтобы какую-то часть времени я не посвящал фестивальным задачам, проблемам, идеям», — рассказал Репин.

Также он отметил, что за последние годы фестиваль разросся.

«В этом году у нас будет пять мировых премьер, тогда как в первые годы звучало одно, максимум два новых произведения», — сказал музыкант.

В интервью также поговорили и на личные темы. Так, Репин рассказал о том, что в начале карьеры с ним случались приступы «звездной болезни», с которыми ему помогали справляться родители и педагог.

«Захар Нухимович Брон всегда старался сделать так, чтобы каждый из его учеников прыгнул выше головы. И когда понимаешь, что пока не можешь сделать тех или иных вещей в своей профессии, забываешь о звездности и пытаешься заниматься делом», — сказал музыкант.

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