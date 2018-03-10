В столицу вернулась настоящая зима

В Москву вернулась настоящая зима: сильные осадки снизили видимость на дорогах. Водителям рекомендуют быть внимательнее за рулем, строго соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможения. Количество осадков обещают небольшое — они не превысят 3–4 мм. По данным синоптиков, первая весення оттепель придет в Москву на следующей неделе. Пока температура в Москве держится на уровне минус 4–6 градусов.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.