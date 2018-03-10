Путин рассказал NBC о новой тяжелой баллистической ракете

Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американской журналистке Мегин Келли о новой баллистической ракете.

«Мы создаем только одну совсем новую ракету тяжелого класса, которая придет на смену нашей ракете, которую мы называем «Воевода», а у вас называют «Сатана». Мы вместо нее будем ставить новую, более мощную ракету — вот она баллистическая. Все остальные системы — они не баллистические, в этом весь смысл. Потому что системы противоракетной обороны работают против баллистических ракет. А мы создали целый набор нового стратегического оружия, которое двигается по баллистическим траекториям, и системы противоракетной обороны против них бессильны. Это значит, что деньги налогоплательщиков США выброшены на ветер», — отметил российский лидер.

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