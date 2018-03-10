Маккейн может покинуть сенат США

Сенатор-республиканец от штата Аризона и один из ярых сторонников введения санкций против РФ Джон Маккейн, как ожидается, скоро покинет конгресс США.

На данный момент 81-летний политик возглавляет комитет сената по делам вооруженных сил, но из-за болезни он с начала года практически не принимает участия в работе палаты. В декабре 2017 года у него обнаружили рак мозга, сейчас сенатор проходит лечение в одной из клиник США вблизи Вашингтона.

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