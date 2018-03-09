Со дня аварии на АЭС «Фукусима-1» прошло семь лет

В Японии вспоминают аварию на АЭС АЭС «Фукусима-1», которая произошла ровно семь лет назад. К катастрофе привели самое мощное в истории Японии землетрясение с эпицентром в море и последовавшее за ним цунами. В результате отказа системы охлаждения на «Фукусиме» расплавились активные зоны реакторов на трех энергоблоках. Радиоактивные элементы попали в почву, воздух и море. Атомная электростанция была остановлена, людей в радиусе 30 км эвакуировали.

Авария на «Фукусиме-1» заставила японцев на время остановить все АЭС страны. В будущем Япония алпнирует заменить АЭС «чистыми» источниками энергии.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.