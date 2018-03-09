Лавров ответил на обвинения России в отравлении Скрипаля

Глава МИД РФ ответил на обвинения России в отравлении Сергея Скрипаля. Об экс-полковнике ГРУ Сергею Лаврову задали вопрос во время визита в Эфиопию. Министр дал совет британским спецслужбам обращаться с официальными запросами в Россию, а не верить журналистам.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.