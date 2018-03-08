Спасатели эвакуировали со льда Финского залива 28 рыбаков

Спасатели эвакуировали со льда Финского залива рыбаков-любителей. Мужчины пробурили лунки в 10 м от берега, однако тонкий лед треснул. Перебираться вплавь они не решились, на помощь пришла спецтехника.

«Недалеко от судопропускного канала С-1 дамбы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в результате образовавшейся трещины на льду потребовалась помощь для переправы рыбаков на берег. На место были направлены четыре судна на воздушной подушке и один пожарно-спасательный расчет», — сообщили в МЧС.

На берег доставили 28 человек, никто не пострадал.