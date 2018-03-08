В Москве открылась выставка пожарных машин

27-я «Олдтаймер-Галерея» в Сокольниках посвящена 100-летию пожарной охраны СССР. Площадка в 10 тыс. кв. м включает более 100 машин, амуницию и антиквариат. На выставке играет настоящий пожарный оркестр. Экспонаты отбирали по крупицам в музеях, частных коллекциях и пожарных частях. Желающие могут унести частичку истории с собой: работает блошиный рынок. «Олдтаймер-Галерея» открыта до 11 марта.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.