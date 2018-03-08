Жители Кемерово собрали деньги на операцию еноту

Жители Кемерово менее чем за месяц собрали 100 тыс. рублей на операцию еноту Масяне, которая страдала от катаракты. Операция прошла успешно, зрение животному вернули уже на операционном столе. Масяня вернется домой в музей-заповедник через несколько дней.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.