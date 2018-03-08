В Петербурге открылась выставка о женщинах на флоте

В Центральном военно-морском музее открылась уникальная выставка, посвященная роли женщин на флоте. Центральным экспонатом стал морской мундир Екатерины II. Российская императрица создала Черноморский флот России. С открытием экспозиции всех женщин поздравил замглавкома ВМФ России Александр Федотенков.

На выставке собраны уникальные личные вещи девушек, служивших на флоте. Гости музея могут увидеть их форменную одежду, фотографии и документы. Большой интерес вызывает и книжное издание, посвященное княжне Ольге. Единственная в истории женщина-адмирал российского флота, дочь великого князя Константина была шефом крейсера «Адмирал Макаров».

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