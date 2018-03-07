Документы и биографии героинь ВОВ опубликованы на сайте Минобороны

Документы и фотографии героинь Великой Отечественной войны опубликованы на сайте Минобороны. Раздел об отважных женщинах на войне называется «На фронт их отправляло сердце». В нем представлены письма, газетные вырезки, наградные документы и докладные записки. Некоторые бумаги долгие годы хранились в Центральном архиве и были засекречены.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.