В небе над Екатеринбургом пролетел метеорит. Это уже третье за неделю падение небесного тела. Для ученых никаких загадок нет — упавшие болиды диаметром всего 1 м. Искать упавший метеорит ученые не советуют. Болид мог пролететь несколько сотен километров и упасть в другой области. По своему составу это, скорее всего, обычный камень.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.