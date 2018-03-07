Останки Дали после теста на отцовство вернули в испанский Фигерас

Останки известного живописца Сальвадора Дали (1904–1989), эксгумированные из-за теста на отцовство, вернули в испанский Фигерас (Каталония). Информацию об этом распространил фонд «Гала — Сальвадор Дали» в среду, 7 марта.

«Мы не знаем точной даты «захоронения останков», это не зависит от нас», — цитирует ТАСС сообщение представителей фонда.

Эксгумация была произведена в июле 2017 года по требованию испанки Пилар Абель, утверждающей, что Дали был ее отцом.

Экспертиза отвергла факт родства, теперь надо соблюсти необходимые формальности для захоронения фрагментов тела художника.

Женщина, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждала, что сюрреалист — ее биологический отец. Якобы об этом она узнала от своей бабушки. Абель также утверждала, что ее мать имела тайные отношения с художником.

В случае если бы ДНК-тест подтвердил слова Абель, она могла бы претендовать на то, чтобы носить его фамилию, и на авторские права.

Сальвадор Дали — один из самых известных представителей сюрреализма. Создал сотни художественных произведений. Был женат на родившейся в Казани Елене Дьяконовой (1894–1982), известной как Гала. Детей у супругов не было.