За уцененными iPhone выстроилась очередь из 11 тыс. малайзийцев

В Малайзии 11 тыс. человек выстроились в очередь за айфонами со скидкой. Очередь к магазину стояла на нескольких этажах ТЦ, на улице и на парковке. Первые клиенты пришли ко входу за 18 часов до открытия.

Компания заявила об айфонах по $50, правда, за эту цену обещали только модели 5S. Анонсировали по одному недорогому iPad, Macbook Air и iMac. Всего хотели продать 200 устройств за два дня. Но из-за слишком большого количества потенциальных покупателей распродажу отменили.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.