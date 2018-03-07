Минимум пять человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Чечне

Вертолет Ми-8 пограничной службы разбился в Чечне в 8 км от границы с Грузией. Воздушное судно зацепилось за скалу.

На борту находились семь человек. По разным данным, погибли от трех до шести человек. Есть информация об одном пострадавшем.

По предварительным данным, причина крушения — неблагоприятные погодные условия.

IZ.RU получил эксклюзивные кадры с места происшествия.

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