В турецком Измире две женщины серьезно пострадали при пожаре в отеле

В турецком отеле, на курорте Измир, вспыхнул пожар. Пламя охватило все здание. Спасаясь от огня, две женщины выпрыгнули c шестого этажа. Они упали на автостоянку отеля.

С серьезными травмами пострадавших доставили в больницу. Сообщается, что пожар начался из-за взрыва мобильного телефона.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.