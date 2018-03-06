Минтранс запретит высаживать детей-безбилетников

Минтранс может запретить борьбу с безбилетниками, которым может угрожать опасность. Ведомство подготовило соответствующий законопроект. Поводом послужил ряд случаев, когда охота на зайцев оказалась чревата неприятными последствиями.

В Новокузнецке школьницу высадили и оставили на 35-градусном морозе. В Москве из трамвая высадили девочку с хроническим заболеванием. В Барнауле на остановке от обморожения скончался инвалид детства. Ранее перевозчикам уже запрещалось высаживать детей в мороз.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.