Экс-советник Трампа по нацбезопасности продает дом для оплаты адвокатов

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн продает свой дом, чтобы покрыть расходы на адвокатов. Об этом заявили в окружении самого бывшего чиновника.

Отмечается, что особняк Флинна оценен почти в $900 тыс., которые он планирует потратить на свою защиту, сообщает «РИА Новости».

Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержания своих разговоров с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Флинн 1 декабря в суде признал себя виновным в том, что он дал ложные показания о содержании его телефонного разговора с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года. Экс-советнику грозит до шести месяцев тюрьмы и до $9,5 тыс. штрафа.

В Москве считают, что признание Флинна в сокрытии деталей его беседы с Кисляком не является доказательством российского вмешательства в дела США.