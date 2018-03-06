Сосулька высотой с пятиэтажку выросла в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выросла сосулька высотой с пятиэтажный дом. Лед сковал жилой дом от крыши до земли. Местные жители не могут самостоятельно сбить наледь. В управляющей компании считают, что собственники квартир сами должны следить за балконами и отвечать за устранение наледи. Тем не менее коммунальщики пообещали сбить наледь в ближайшее время.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.