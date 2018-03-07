Нет такой сферы нашей жизни, где бы женщины не сумели проявить себя. Они вносят свой вклад в экономику и политику, участвуют в технологическом развитии, в решении социальных проблем, в защите окружающей среды. Огромна роль женщины и в истории: именно она была творцом и вдохновителем многих достижений, которыми мы сегодня гордимся. Женщины меняют наш мир к лучшему.

Российская женщина обеспечена всеми необходимыми правами, и теперь задача власти — дать ей ими максимально воспользоваться, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Уже сейчас Россия, по данным международных исследований, является мировым лидером по доле женщин — руководителей. Доля женщин среди предпринимателей в нашей стране составляет примерно треть.

Но на этом, конечно, нельзя останавливаться, и дальнейшая работа уже идет. Еще в прошлом году была принята национальная Стратегия действий в интересах женщин до 2022 года. Ее воплощение позволит обеспечить женщинам профессиональный рост, расширить их участие в общественно-политической жизни, предупредить насилие, создать условия для сохранения здоровья и преодолеть стереотипы о социальных ролях.

Системная работа должна позволить справиться с вызовами современности, которые постоянно рождает время. Важно, чтобы идеями этого документа прониклось как можно больше людей и как можно больше участвовало в его воплощении в жизнь. Ведь благополучие женщины зависит не только от любви близких и обстановки в семье, но и от тех условий, которые создает для этого общество, а это значит — от нас с вами, наших совместных усилий, нашей помощи и взаимопомощи.

Самый объемный блок работы — меры по повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда. Наши женщины активны и упорны, имеют огромный интеллектуальный потенциал. Но им нужна поддержка в получении профессионального образования, особенно находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Женщин необходимо вовлекать в предпринимательскую деятельность, а также привлекать к изучению точных и естественных наук и к работе в наукоемких областях.

Кроме того, очень важно улучшение условий труда женщин, сокращение их занятости во вредных производствах.

В послании Федеральному собранию президент говорил о поддержке материнства и детства. В 2019–2025 годы на охрану детства и материнства выделяется 3,4 трлн рублей, это на 40% больше, чем за 2012–2017 годы. За три года в стране должно быть создано более 270 тыс. мест в яслях. Это позволит сделать еще один серьезный шаг в сторону создания условий для того, чтобы максимально полно раскрыть женский потенциал, помочь женщине совместить ее самый важный на свете материнский труд с собственным духовным и профессиональным ростом.

Женщины трудолюбивы, талантливы, сердечны и внимательны. Благодаря им становится больше счастливых людей, счастливых семей, светятся радостью детские глаза, жизнь становится теплее и добрее. Дорогие женщины, помните об этом. Пусть это прибавляет вам уверенности в себе, сил и вдохновения для новых свершений. Будьте красивы, любимы и счастливы!

Автор — заместитель председателя Совета Федерации, член Координационного совета при правительстве РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин

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