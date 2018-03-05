«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале разрыва контрактов

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Нафтогазу Украины» направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов через суд.

«Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине. В такой ситуации для «Газпрома» продолжение действия данных контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. И «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке», — сказал Миллер.

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