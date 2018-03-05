Итальянцы проголосовали против правящей элиты

Жители Италии выступили на выборах против правящей элиты и хотят перемен, в том числе в отношениях с Россией. Таков, по мнению экспертов, главный итог выборов в стране.

Не все бюллетени посчитаны, но успех популистского «Движения пяти звезд» называют сенсацией.

Партия, основанная комиком Беппе Грилло, набирает треть голосов. Притом что главное место в агитации они отдавали глумлению над оппонентами.

Впрочем, многих избирателей подкупило рациональное зерно программы. «Пятизвездочники» выступают за снижение участия Италии в НАТО, немедленное снятие санкций против РФ.

На условном втором месте — коалиция правых: партии «Лига Севера» и «Вперед, Италия!».

Экзитполы пророчат консерваторам 33–36% голосов итальянских избирателей.

«Лига Севера» знаменита тем, что признала возвращение Крыма в РФ, а лидер «Лиги» Маттео Сальвини говорил: «Нам стало бы жить лучше, если бы в Италии был Путин».

Свою симпатию к РФ и лично президенту Путину не скрывает и глава партии «Вперед, Италия!», бывший премьер страны Сильвио Берлускони.

А вот для пока правящей левой коалиции выборы обернулись разгромом. Демократическая партия и примкнувшие к ней силы едва набирают 25%.

Эксперты называют выборы в Италии «еще одним звоночком в двери ЕС». Политика Брюсселя всё меньше устраивает простых жителей Евросоюза.

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