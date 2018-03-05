Фанаты голландского футбольного клуба напали на игроков-победителей

Выездная победа для футболистов клуба «Де Графсхап» закончилась дракой. На поле после окончания матча выбежали фанаты проигравшей команды.

«Гоу Эхед Иглс» обретаются в подвале таблицы второго дивизиона Голландии.

Злость от домашнего поражения 0:4 болельщики выплеснули на гостей. Но даже атака фанатов была грустной и обреченной.

Футболисты «Де Графсхапа» отбились: помогли подоспевшие стюарды. «Гоу Эхед Иглс» теперь будут проигрывать при пустых трибунах.

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