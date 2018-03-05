Штрафы для авиадебоширов хотят поднять в 10 раз

Штрафы для авиадебоширов предложено поднять в 10 раз. Пассажирам самолетов придется платить за буйное поведение до 40 тыс. рублей. За мелкое хулиганство предлагают ввести наказание еще больше — до 50 тыс. рублей.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.