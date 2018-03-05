Малой кровью

Ответственность за нарушения правил работы в зонах охраны источников водоснабжения могут ужесточить. Некоторым компаниям не то что не грозит ответственность, а наоборот, светит награда за решение многолетней проблемы с питьевой водой. Сегодня жители Ингушетии могут позволить себе набирать ее из-под крана, чем не может похвастаться большинство российских регионов. А ведь еще пару лет назад не обновлявшиеся с советских времен трубы там буквально сыпались. Подробнее — в материале портала iz.ru.

Взять испугом

Федеральное правительство на заседании в четверг, 1 марта, одобрило законопроект, который ужесточает административную ответственность для должностных и юридических лиц за нарушение режима ведения хозяйственной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников и хозяйственного бытового водоснабжения.

Инициатором разработки законопроекта стал Роспотребнадзор. Ведомство фиксирует огромное число санитарных нарушений, из-за которых ухудшается качество питьевой воды. К этому приводит, в частности, невыполнение защитных и охранных мер на водозаборах и сброс загрязненной воды. «В 2015–2016 годах было проверено более 33 тыс. объектов водоснабжения и более 3 тыс. объектов водоотведения. Нарушения санитарного законодательства были выявлены на 63% обследованных объектов водоснабжения и 59% объектов водоотведения», — приводит данные Роспотребнадзор.

В ведомстве сочли, что нынешней меры наказания (сейчас за нарушение при использовании зоны санитарной охраны юрлицам грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей. — iz.ru) недостаточно и предложили увеличить штраф, ввести новую меру — приостановку деятельности, а также ввести административную ответственность для индивидуальных предпринимателей.

Меры, которые предлагает принять Роспотребнадзор, призваны предотвратить нарушения на водоисточниках, улучшить состояние систем водоснабжения и тем самым предотвратить распространение заболеваний, вызванных загрязнением. В ближайшее время проект поправок будет внесен в нижнюю палату парламента, отмечается в сообщении кабмина.

Добрым делом

В России есть примеры, когда хозяйствующие объекты не просто соблюдают все необходимые санитарные нормы, но и на собственные деньги приводят в порядок систему водоснабжения. Причем в рамках целого региона.

В Ингушетии проблема с водоснабжением не решалась десятилетиями. Во многих населенных пунктах труб попросту не было, где-то они буквально сыпались. Летом 2016 года 20% питьевой воды в республике считались непригодными для употребления: в 118 из 659 проб были нарушены химические показатели, в 150 из 644 — бактериологические. «В связи с ветхим водопроводом и дороги приходилось перекапывать, ремонтировать», — рассказал телеканалу РЕН ТВ глава администрации сельского поселения Барсуки Беккхан Ужахов.

Два года назад на Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ) власти Ингушетии и «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно этому документу, компания обязалась выделить на развитие инфраструктуры 690 млн рублей инвестиций. Из них 300 млн рублей — на ремонт и строительство новых водопроводов.

В 2017 году, по словам начальника отдела ЖКХ профильного министерства Ингушетии Фатимы Арсамаковой, было возведено 62 км водопроводов и 14 резервуаров. Кроме того, специалисты пробурили 10 артезианских скважин. Ибрагим Угурчиев, выступавший застройщиком, рассказал РЕН ТВ, что там, где сейчас стоят огромные резервуары с водой, раньше было чистое поле. Сначала работали геологи — искали подземные источники, следом дело было за наладкой системы добычи. Скважины пробурили на глубину более 300 м. «В среднем около 8 тыс. кубов [кубометров добывается] в сутки», — уточнил собеседник. Артезианской водой потом наполняют резервы, за уровнем в которых следят специальные датчики.

Одним махом

Всё это позволило полностью решить проблемы с качеством питьевой воды, подчеркивали в региональном министерстве ЖКХ. Подтверждением тому стали результаты исследования Роспотребнадзора. «По санитарно-химическим и по микробиологическим показателям вода в Ингушетии на 100% соответствует всем критериям оценки качества», — заявляли в управлении ведомства по республике. Заместитель главного врача ингушского ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии» сообщил телеканалу, что за три года качество воды увеличилось на 7–8%. В январе 2018-го Ингушетия была признана одним из лидеров в стране по качеству питьевой воды.

Местные жители радуются, что теперь могут пить воду прямо из-под крана. «Здесь нет никаких фильтров, — говорит Людмила Сагова. — Спокойно берем и пьем». Иса Аздоев рассказывает, что раньше ежедневно тратил по два часа на то, чтобы привезти воду с ближайшего источника, который находился в 5 км. А возить ее приходилось каждый день — мужчина содержит большое хозяйство, и только на одну корову нужно несколько ведер. Благодаря новому водопроводу это время высвободилось на семью.