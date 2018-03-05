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Китай увеличит военный бюджет

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Фото: Global Look Press/Thitinun Sampiphat
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Китайская Народная Республика (КНР) в текущем году увеличит военный бюджет на 8,1%, до $175 млрд.

Об этом говорится в докладе, который был обнародован на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В 2017 году расходы на армию Китая были увеличены всего на 7%, что стало наименьшим приростом за последние несколько лет.

На сегодняшний день военный бюджет КНР занимает второе место в мире по объему после американского.

При этом аналитики считают, что Пекин существенно занижает официальные данные, а реальные расходы страны на оборону могут превышать 50%.

По словам экспертов, данные, которые публикуют власти КНР, не включают такие статьи расходов, например, как затраты на стратегические силы, научно-технические разработки, а также импорт вооружений, передает ТАСС.

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