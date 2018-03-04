Кандидаты в неформальной обстановке

Владимир Жириновский посетил Институт Мировых Цивилизаций. Лидер ЛДПР учредил ВУЗ в 1900 году.

Политик зашел в общежитие к студентам и проверил водопровод и батареи. Потом кандидат в президенты вместе со всеми спел песню под гитару.

Кандидат от "Яблока" выступил на форуме местного самоуправления. Григорий Явлинский предложил программу новой бюджетной политики – МСУ, регионы и центр должны получать по 33% налоговых поступлений.

то и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.