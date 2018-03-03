Экс-губернатор Рио-де-Жанейро приговорен к 100 годам тюрьмы

Экс-губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал приговорен в общей сложности к 100 годам и 8 месяцам тюрьмы. Об этом стало известно по итогам очередного уголовного процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

В пятницу суд признал Кабрала виновным по итогам очередного уголовного процесса. Обвиняемый получил наказание в виде 13 лет и 4 месяцев тюрьмы по делу об отмывании денег. Это дело стало пятым по счету. Оно связано с покупкой драгоценностей для сокрытия средств, полученных благодаря коррупционным действиям бывшего чиновника. В результате мошеннических действий Кабрал отмыл порядка $1,2 млн.

Должность губернатора Рио-де-Жанейро экс-чиновник занимал в период с 2007 по 2014 год. Он был задержан в ноябре 2016 года в рамках операции «Калкута», которая является частью дела «Автомойка» о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras.