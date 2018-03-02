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Пользователи соцсетей в США испугались «таинственных огней» в небе

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Фото: youtube.com
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Пользователи социальных сетей в США испугались «таинственных огней» в небе над городом Милуоки в штате Висконсин, которые на самом деле оказались чайками. Необычные объекты, движущиеся в ночном небе, попали на камеру съемочной группы телеканала Fox 6 News. Об этом сообщает Sputnik International.

«Что это за чертовщина? Ты тоже это видишь?» — говорит один из ведущих за кадром в тот момент, когда над городом хаотично перемещаются небольшие светлые точки.

Данное зрелище удивило многих пользователей. Некоторые из них стали выдвигать разные версии по поводу того, что это могло быть. Пользователи предположили, что на кадрах запечатлены беспилотники или светлячки. Один из местных жителей подумал, что на кадрах запечатлены инопланетные существа.

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре прошлого года на видео попало падение метеорита в США. Инцидент произошел в американском городе Феникс, штат Аризона.

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