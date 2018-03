Пользователи соцсетей в США испугались «таинственных огней» в небе

Пользователи социальных сетей в США испугались «таинственных огней» в небе над городом Милуоки в штате Висконсин, которые на самом деле оказались чайками. Необычные объекты, движущиеся в ночном небе, попали на камеру съемочной группы телеканала Fox 6 News. Об этом сообщает Sputnik International.

«Что это за чертовщина? Ты тоже это видишь?» — говорит один из ведущих за кадром в тот момент, когда над городом хаотично перемещаются небольшие светлые точки.

Thanks again to Mick West (https://t.co/tNqt81drFS) for his interesting analysis about the mysterious lights over #Milwaukee, a flock of seagulls "over exposed" mistaken for a fleet of UFOs releasing "vapor trails" (just artifacts).

Source: https://t.co/jpOmHr6oVh pic.twitter.com/DKdeUN8FRg