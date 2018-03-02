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Путин поздравил Михаила Горбачева с 87-летием

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте «Горбачев фонд».

Глава государства отметил вклад Горбачева в реализацию общественных проектов.

По словам президента, в России и за рубежом Горбачев известен как авторитетный государственный и общественный деятель и опытный политик. В мире «ценят ваше заинтересованное участие в реализации востребованных просветительских, образовательных и благотворительных проектов, значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества», написал Путин.

Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985–1991), а также первым и единственным президентом СССР (1990–1991). Он является лауреатом Нобелевской премии мира (1990), напоминает НСН.

Осенью 2017 года благотворительная организация Human Projects присудила Горбачеву «Премию Льва» за то, что благодаря его мужеству была остановлена самая большая угроза для всего человечества в то время — атомная гонка вооружений и опасность развязывания атомной войны в Европе.

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