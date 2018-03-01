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«Финал четырех» волейбольной Лиги чемпионов впервые пройдет в Казани

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Столица Татарстана в 2018 году примет «Финал чемпионов» мужской волейбольной Лиги чемпионов, об этом сообщила Европейская конфедерация волейбола.

Главной площадкой выбран казанский «Баскет-холл», арена вмещает 7,5 тыс. зрителей. Команда-хозяйка «Зенит» автоматически получит место в полуфинале, за оставшиеся три места другие команды поспорят в первых двух раундах плей-офф. Жеребьевка команд состоится 2 марта, сообщает ИА «Татар-информ».

Решающие матчи Лиги чемпионов состоятся в России уже в четвертый раз. До этого «Финал четырех» проходил в Белгороде в 2004 году, в Москве в 2007 году и в Омске в 2013 году. В Казани игры состоятся 12 и 13 мая.

Казанские «Зенит» выиграл три последних розыгрыша Лиги чемпионов.

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