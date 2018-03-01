Явлинский встретился с москвичами в Сокольниках

Кандидаты на пост президента ведут свою предвыборную кампанию.

Григорий Явлинский пообщался с жителями столицы в Сокольниках. Политик ответил на вопросы и рассказал о предвыборной программе. Обсудил с москвичами внешнюю политику, экономику и развитие «оборонки».

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.