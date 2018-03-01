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Европа в снегу

Римские фонтаны, лондонские парки и венецианские каналы после накрывшей регион метели
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Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Сильные снегопады накрыли европейские города в последнюю неделю февраля. Непогода пришла даже в непривычные к снегу Лондон, Рим, Неаполь и Венецию. От мороза и снегопадов страдают Хорватия и даже закаленная горнолыжная Швейцария. Замерзшие фонтаны, заснеженные улицы и парки — в галерее портала iz.ru. На фото: мужчина чистит снег в хорватском городе Делнице, 27 февраля
Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Колизей после сильного снегопада, Рим, 26 февраля
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Игроки на заснеженном футбольном поле в Дублине, 28 февраля
Фото: REUTERS/Toby Melville
Олени в лондонском парке Ричмонд во время снегопада, 28 февраля
Фото: REUTERS/Peter Nicholls/Henning Bagger/Ritzau Scanpix
В Дании рыбаков с небольшого судна, неожиданно зажатого льдом, пришлось эвакуировать спасателям — льды дотащили его до опоры моста, 28 февраля
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Покрытые снегом гондолы на Гранд-канале в Венеции, 28 февраля
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Бегун в заснеженном парке Клэпхем Коммон в Лондоне, 28 февраля
Фото: REUTERS/Max Rossi
Замерзший фонтан в Риме, 28 февраля
Фото: REUTERS/Steffen Schmidt
Обледеневший пирс в швейцарском порту Романсхорн, 28 февраля
Фото: REUTERS/Peter Nicholls/Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Метель в утренний час пик в датском Ольборге, 27 февраля
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Нарциссы под снегом в лондонском парке Сент-Джеймс, 28 февраля 2018 года
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Заснеженные крыши римских зданий после метели, 26 февраля
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