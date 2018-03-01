Европа в снегу

Сильные снегопады накрыли европейские города в последнюю неделю февраля. Непогода пришла даже в непривычные к снегу Лондон, Рим, Неаполь и Венецию. От мороза и снегопадов страдают Хорватия и даже закаленная горнолыжная Швейцария. Замерзшие фонтаны, заснеженные улицы и парки — в галерее портала iz.ru. На фото: мужчина чистит снег в хорватском городе Делнице, 27 февраля