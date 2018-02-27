На карте нарушений «Голоса» нашли фейки

70% случаев, зафиксированных на карте "нарушений" движения «Голос», на самом деле ими не являются, заявил «Известиям» секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. По его мнению, это - фейки или непроверенная информация, а самой карте доверять нельзя. Он также сообщил, что палата проанализировала отмеченные «Голосом» эпизоды на соответствие закону и готова помочь убрать из карты псевдонарушения, которые могут дискредитировать выборы.

Например, к числу нарушений карта относит проведение референдумов об улучшении городской среды или же опросы родителей в школах в день выборов. Однако, по мнению членов ОП РФ, это не нарушает закон о выборах.

— Использование выборов для опроса горожан по вопросам городской политики — обычное дело для европейских стран, для США. Тема благоустройства важна, и я понимаю, почему городские власти в разных городах решили это сделать. Для них важно, чтобы горожане были вовлечены в принятие решений по вопросам развития городов и, конечно, президентские выборы — прекрасная возможность, чтобы устроить массовый опрос жителей, — отметил Валерий Фадеев.

Также «Голос» отнес к нарушениям мероприятия, которые сам же рекомендовал проводить во время предыдущих выборов. Так, на муниципальных выборах в 2017 году движение сделало замечание о плохой работе избиркомов по информированию москвичей. А уже в 2018-м «Голос» включил в перечень нарушений... работу избиркомов по информированию о предстоящих выборах.

— Это их работа — донести до избирателей дату выборов, проконсультировать, где находится ближайший участок для голосования и как можно проголосовать по месту нахождения, — уточнил секретарь палаты.

По его словам, даже после того, как факты предполагаемых нарушений опровергались или фиксировались как недоказанные, с карты они не исчезали. При этом пользователи сайта, где размещена карта нарушений, могут сами генерировать ее содержание, но движение «не отфильтровывает» этот контент.

— Мы с удовольствием будем работать со всеми активистами, которые имеют опыт наблюдения на выборах. И «Голос» мы приглашали с самого начала и сейчас не отказываемся сотрудничать с ним. Система общественного наблюдения создана, чтобы было доверие к выборам. Мы готовы помочь вычистить списки. Следует отделить добросовестных наблюдателей от манипуляторов, которые дискредитируют работу всей системы наблюдения и собственно наблюдателей «Голоса», подставляя своих же ребят, — полагает Валерий Фадеев.

Политконсультант Дмитрий Фетисов отметил, что высокий процент зафиксированных псевдонарушений объясняется особенностями методики работы «Голоса».

— Зачастую они под видом нарушения фиксируют действия какого-либо гражданина, которые на деле нарушениями могут и не быть, — сообщил эксперт.

По его словам, слабостью этой методики охотно пользуются многие оппозиционные силы, желающие дискредитировать власть и поставить под сомнение легитимность выборов.

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц заявил «Известиям», что у Общественной палаты "нет ресурсов для проверки этих сообщений - этим должны заниматься избирательные комиссии и правоохранительные органы".

- Если у них действительно есть подробный анализ по всем сообщениям и конкретными подтверждениями на каждое, что информация не подтвердилась, просим опубликовать или предоставить нам, - сказал он.