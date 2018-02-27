Отца осудили на Алтае за смерть годовалого сына по неосторожности

Житель Алтайского края уронил годовалого ребенка на пол, и малыш скончался из-за травмы головы, суд приговорил мужчину к ограничению свободы.

По данным следствия, отец пытался взять плачущего сына на руки с дивана. Но по неосторожности мужчина уронил младенца. Малыш ударился головой, сообщает сайт altapress.ru. Ребенка доставили в больницу, при госпитализации он скончался.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Рассмотрев материалы следствия, суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы.