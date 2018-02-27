Пациентка клиники пластической хирургии выпала из окна

Она хотела быть красивой, молодой и стройной. 47-летняя Анна решилась на липосакцию за 180 тыс. рублей.

Обратилась в медцентр класса "люкс" под названием "Триумф Палас". Результат операции настолько ошарашил женщину, что она выбросилась из окна.

После общего наркоза рядом должен дежурить анестезиолог. Но в этом случае пациентка была одна.

Сейчас за жизнь женщины борются врачи Боткинской больницы. А сотрудники "Триумф Паласа" от разговора уходят.

Самая скромная косметологическая процедура в центре стоит около 40 тыс. руб. При этом, никто не гарантирует, что операция будет удачной.

Юрий Качина - один из лучших пластических хирургов страны. По крайней мере, так про врача говорят владельцы клиники и пиарщики.

Именно Качина делал липосакцию женщине, выпрыгнувшей в окно. Разрешения на проведение таких операций у медцентра вообще нет.