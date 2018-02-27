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Калейдоскоп цвета

Неделя моды в Милане
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Фото: REUTERS/Tony Gentile
Шоу британского модного дома Tommy Hilfiger — Tommy Now Drive проходило в зале мира гонок «Формулы-1»
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Коллекция Moschino Autumn/Winter 2018 была посвящена конспирологической теории
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Модель-инопланетянка в стиле 1960-х годов демонстрирует коллекцию Moschino Autumn/Winter 2018
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Moschino Autumn/Winter 2018
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Gucci Autumn/Winter 2018
Фото: REUTERS/Tony Gentile
«Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — пояснил креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Новая коллекция Fendi Autumn/Winter 2018 по задумке дизайнеров призвана стать «романтической униформой для сильной и влиятельной женщины»
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Etro Autumn/Winter 2018
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Показ Versace Autumn/Winter 2018 открыла Наталья Водянова
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Salvatore Ferragamo Autumn/Winter 2018
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Giorgio Armani Autumn/Winter 2018
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Dolce & Gabbana Autumn/Winter 2018
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Аксессуар из новой коллекции Dolce & Gabbana Autumn/Winter 2018
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Линия Fashion Sinner, или «Модный грешник», Dolce & Gabbana Autumn/Winter 2018
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Коллекцию аксессуаров от модного дома Dolce & Gabbana представили дроны
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В Италии завершилось одно из главных событий мира моды — Неделя моды в Милане. Мировые кутюрье представили публике коллекции сезона осень/зима – 2018. Отличительной особенностью прошедшей недели моды стал акцент не на том, что стоит носить, а ставка на технологии и перфоманс. Так, показ Dolce & Gabbana в Милане открыли дроны, которые продемонстрировали новую коллекцию сумок модного дома. А модели Gucci вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов. При этом подиумное пространство было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине. Эти и другие тренды предстоящего сезона — в галерее портала iz.ru.

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