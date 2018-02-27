Калейдоскоп цвета

В Италии завершилось одно из главных событий мира моды — Неделя моды в Милане. Мировые кутюрье представили публике коллекции сезона осень/зима – 2018. Отличительной особенностью прошедшей недели моды стал акцент не на том, что стоит носить, а ставка на технологии и перфоманс. Так, показ Dolce & Gabbana в Милане открыли дроны, которые продемонстрировали новую коллекцию сумок модного дома. А модели Gucci вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов. При этом подиумное пространство было представлено в виде палаты с хирургическим столом в середине. Эти и другие тренды предстоящего сезона — в галерее портала iz.ru.