Кандидаты в президенты провели встречи с электоратом

Владимир Жириновский побеседовал со студентами педагогических вузов. Политик порадовал учащихся предложением отменить двойки. Кроме того, Жириновский считает, что учащихся нельзя исключать из вузов.

Борис Титов в Хабаровске встретился с бизнесменами дальнего Востока. Политик посетил индустриальный парк «Авангард», который входит в ТОР.

В Перми Григорий Явлинский пообщался с работниками кондитерской фабрики. Кандидат в президенты отметил особую роль малого бизнеса для России.