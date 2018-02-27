НАСА потратила $1 млрд на одноразовую пусковую установку

NASA потратило $1 млрд на одноразовую пусковую установку. У новой опорной мачты для космических ракет выявили серьезный дефект. Миллиардная конструкция накренена будто Пизанская башня.

Из-за этого изъяна мачту можно использовать только для одного пуска. Инженеры NASA утверждают, что причин для беспокойства нет.

Дефект попытаются исправить к первому запуску ракеты SLS в 2019 г.

Мачта рискует стать самым дорогим одноразовым пусковым устройством. Последний ремонт обойдётся NASA ещё в $300 млн.