Плита упала на рабочего на стройке в Набережных Челнах

Бетонная плита упала на рабочего на строящемся объекте в 63-м комплексе в Набережных Челнах, Республика Башкортостан, сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Трагедия произошла сегодня утром, 26 февраля, около 9:00, на строительной площадке в 63-м комплексе. На пульт спасателям поступило сообщение о том, что на стройке придавило плитой мужчину, и самостоятельно извлечь его оттуда строители не могут.

По прибытии сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили, что строителям все же удалось сдвинуть плиту и вытащить из-под нее товарища, сообщает ИА «Татар-информ».

В результате происшествия мужчина погиб от полученных телесных повреждений. Обстоятельства произошедшего выясняются.