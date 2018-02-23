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Умер актер Анатолий Решетников

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Фото: wikipedia.org
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Народный артист Украины Анатолий Решетников умер в Киевской области, сообщил журналист и театральный критик Олег Вергелис.

«Актер с потрясающей харизмой и сильным темпераментом. Вечная память», — написал Вергелис на своей странице в Facebook.

Он отметил, что последние годы актер жил в Доме ветеранов сцены под Киевом, где и умер.

Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве. Зрителям он запомнится по ролям в фильмах «Огненный мост», «Вдали от Родины» и других. А также своими спектаклями в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

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