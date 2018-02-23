МЧС Сахалина предупредило об опасности схода лавин

Высокий уровень опасности схода лавин объявлен в десяти районов Сахалинской области, информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

«24 и 25 февраля на лавиноопасных участках Углегорского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС призывают местных жителей при передвижении по горной местности выбирать хорошо хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа.

Синоптики прогнозирует приближение циклона к Сахалину вечером 23 февраля. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.