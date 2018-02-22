В Париже прошли митинги в поддержку беженцев с Ближнего Востока. Власти Франции намерены ужесточить миграционное законодательство. Сроки поиска и депортации нелегалов увеличатся с 45 до 90 дней. Сократятся сроки подачи ходатайства о предоставлении убежища. За незаконный переход границы предлагается ввести штраф и тюремное заключение на 1 год. Недовольство нововведениями на улицах Парижа выразили сотни людей. Среди активистов — юристы и сотрудники центров для беженцев. Правозащитные группы Франции также раскритиковали законопроект.