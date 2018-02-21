Группа «Любэ» даст концерт в День защитника Отечества

Группа «Любэ» даст два концерта в Crocus City Hall 22 и 23 февраля, в День защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте промоутерско-продюсерской группы компаний «МСМ Групп» («MSM Group»).

«В активе группы на сегодняшний день 10 номерных, два концертных альбома, четыре сборника лучших песен, фильм «Зона Любэ», и 23 февраля 2015 года вышла новая пластинка «За тебя, Родина-мать». Несмотря на то что в репертуаре ансамбля никогда не было песен на злобу дня, на темы выпусков теленовостей, — они удивительным образом приходились стране ко времени», — отмечается в пресс-релизе.

Начало мероприятия 22 февраля запланировано на 20:00 мск, а 23 февраля — на 18:00 мск. Стоимость билетов начинается от 1,1 тыс. рублей.