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В Дамаске прошли соревнования по конкуру

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Соревнования по конкуру в Дамаске — еще один признак возвращения к мирной жизни. Это 21-й чемпионат имени Базеля Асада — погибшего старшего брата президента. Соревнования проводили с 1980 года — исключением стал период боевых действий. Победитель чемпионата представит Сирию на международных соревнованиях. Именно об этом мечтает 13-летний Ахме Аль-Мурси. Мальчик с девяти лет в седле и с легкостью берет барьеры 1-й степени — высотой 80 см. У Ахме есть все шансы — следующий мировой турнир принимает Дамаск. 

 

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