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Житель Северной Осетии отправился пешком во Владивосток

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Мужчина решил пройти пешком путь более 10 тыс. км от Владикавказа до Владивостока, он уже преодолел около трети пути.

Житель Северного Кавказа Заур Гуриев называет пешее путешествие своей мечтой. Он захотел обойти всю Россию. Мужчина уже прошел Пятигорск, Волгоград, Саратов и Самару, а теперь владикавказец добрался до Уфы, сообщает сайт NewsTracker.

По словам мужчины, путь дается непросто, но часто встречаются люди, которые готовы помочь и поддержать. В каждом регионе Заур Гуриев старается познакомиться с местными жителями и встречается с представителями осетинской диаспоры.

Путешественник намерен своим маршрутом привлечь внимание общественности к сохранению вымирающего вида — кавказского барса.

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