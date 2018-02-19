Недавно на заседании Совета по культуре и искусству при президенте я поднял вопрос об изменении порядка присуждения почетных званий «заслуженный артист России» и «народный артист России». Почему меня волнует эта тема?

Дело в том, что по сложившейся практике первое звание присуждается за выслугу лет. Из положения о почетном звании «заслуженный артист Российской Федерации» следует, что оно присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности. Посчитаем: если артист заканчивает театральный институт в 22 года, то звание «заслуженный артист» ему присудят не раньше чем в 42 года.

Однако мы все знаем, что есть примеры, когда артист заслуживает это звание раньше, чем позволяет сегодняшняя процедура. Например, в советское время Муслим Магомаев получил звание заслуженного артиста Азербайджанской ССР в 22 года, а звание народного артиста СССР — в 31 год. Мой учитель Олег Павлович Табаков в 34 стал заслуженным, в 42 — уже народным артистом. Дмитрий Хворостовский стал заслуженным артистом в 28 лет, а народным — в 33. Денис Мацуев — заслуженным — в 31 год, народным — в 36. Это все народные любимцы.

Есть замечательные артисты, кумиры своих городов, работающие в провинциальных коллективах, для которых, безусловно, имеет большое значение почетное звание. Мне кажется, что, не меняя законодательства, можно проработать механизм и выработать критерии, когда звания присуждались бы не столько за выслугу лет, сколько за конкретные творческие достижения.

Есть еще одно важное обстоятельство. В Крыму и Севастополе сейчас работают артисты, которые имеют почетные звания Украины. Всего в настоящее время там проживают около ста таких деятелей культуры и искусства. Российское законодательство допускает для них сохранение права на социальные льготы. Но все-таки при выдвижении кандидатов на получение почетных званий России вопросы, связанные с признанием их заслуг, остаются не до конца проработанными.

Как мне кажется, еще более несправедливой является ситуация с присуждением званий «народный артист России». Сейчас они присуждаются не более чем пяти людям в год. И эта небольшая квота охватывает все виды искусства — театр, кино, цирк, музыку и эстраду. А ведь театр — это и драма, и балет, и опера, и куклы, и детский театр. Есть много разных профессий, например в опере, — певцы, дирижеры, музыканты, режиссеры. И только пять званий в год на всю огромную страну!

Конечно, невозможно допустить девальвации почетных званий. Нельзя раздавать их, как говорится, направо и налево. Были годы, когда «народного» давали чуть ли не скопом, например в 1999 году было сто награжденных. А сейчас маятник качнулся в другую сторону. Для того чтобы найти «золотую середину», нужно скорректировать ситуацию.

Также важно проработать техническую процедуру по выдвижению кандидатов на почетное звание. Она осложнена длинной цепью бюрократических согласований: с главами муниципалитетов, с главой субъекта Федерации, с полномочным представителем президента в том или ином федеральном округе. И только если там всё согласовано, дело отправляют обратно высшим должностным лицам области или республики, а потом на экспертный совет при Министерстве культуры, в котором уважаемые люди, профессионалы каждый в своей области, вынуждены оценивать представителей других жанров искусства, не являясь в них специалистами.

Мне кажется, есть более надежная модель, опробованная на президентском Совете по выдвижению кандидатов на Государственную премию. Кандидатуры рассматриваются в сугубо профессиональных секциях, где и принимаются решения, а совет, ознакомившись с материалами, выносит общий список кандидатов на окончательное рассмотрение президента.

Я считаю решение президента привлечь к разработке закона «О культуре» непосредственно самих деятелей культуры очень правильным и важным. Думаю, вместе с профессиональным сообществом мы сможем внести необходимые поправки в законодательство и облегчить жизнь деятелям искусства. В том числе и в вопросе о присвоении званий.

Конечно, по большому счету дело не в званиях. Имя артиста — это есть его звание. Выход на сцену для артиста — главная награда. И публика щедро вознаграждает аплодисментами своих кумиров. Но особенно в регионах звания имеют значение гораздо большее, чем в столице. Это, как правило, прибавка к зарплате, изменение жилищных условий и т.д. Присвоение звания станет подтверждением признания тех артистов, — народных и заслуженных, которые для зрителя, по сути, давно уже таковыми и являются.

Автор — народный артист России, художественный руководитель Театра Наций

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